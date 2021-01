Italie : Le chef du gouvernement Conte a remis sa démission au président Mattarella

Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a remis mardi 26 janvier sa démission au président Sergio Mattarella, qui lui a demandé d’expédier les affaires courantes, selon un communiqué de la présidence de la République.

Conte est devenu Premier ministre en Italie sans s’être jamais frotté au suffrage universel, mais il a fait preuve jusqu’ici d’une grande habileté politique pour rester au pouvoir. En pleine pandémie du coronavirus qui a mis l’économie du pays à terre et fait plus de 85.000 morts, Giuseppe Conte, privé de majorité parlementaire après la défection du petit parti de Matteo Renzi, a présenté mardi sa démission. Cet avocat et professeur de droit de 56 ans, qui n’a jamais été candidat à une élection, était un illustre inconnu lorsqu’il a pris la tête d’un premier gouvernement en juin 2018. Orateur volubile, peu charismatique mais rassurant, il dirigeait son deuxième gouvernement depuis septembre 2019.

L’ex-Premier ministre Matteo Renzi (2014-2016) a fait exploser la coalition au pouvoir en retirant son petit parti Italia Viva, né en septembre 2019 d’une dissidence du Parti démocrate (centre gauche).