Italie-Tunisie : Le Delta Center de Tunis est né

Le Delta Center de Tunis vient d’être créé. Il s’agit d’une agence qui fournit une assistance technique aux institutions publiques et aux opérateurs privés associés à la Confédération italienne autonome des travailleurs (Conf.i.a.l.) dans le but de mettre en œuvre des stratégies d’internationalisation entre l’Italie et la Tunisie. En cette période particulière de difficultés économiques qui affectent de manière significative les entreprises italiennes et tunisiennes, nous avons pensé à mettre à leur disposition nos ressources et notre expérience », ont déclaré le président du Centre Delta, Sandro Fratini, et le secrétaire territorial de Mazara del Vallo de la Conf.i.a.l., Pietro Pace, lors de la signature de l’accord au cours d’une cérémonie à laquelle a assisté l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Lorenzo Fanara.

La Conf.i.a.l. est une confédération syndicale autonome créée en 2013, basée à Rome, qui est organisée en fédérations sectorielles opérant sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’aux niveaux européen et international, précise l’agence de presse italienne ANSAmed . Elle n’a pas vocation à gagner de l’argent et, en particulier en ce qui concerne ses nouveaux bureaux tunisiens, elle s’efforce de mettre en place des cours de formation professionnelle pour le perfectionnement technique des travailleurs, de promouvoir la solidarité et la coopération, au niveau national et international, en aidant les entrepreneurs italiens et tunisiens à entamer ou à consolider un processus d’internationalisation grâce à des services personnalisés d’assistance technique.

Elle vise à dynamiser un système de relations formelles et informelles entre les acteurs institutionnels et entrepreneuriaux participant aux processus d’intégration économique et sociale, dans le but de créer des conditions favorables ou de développer des activités dans les secteurs productifs. En outre, elle vise à mettre en œuvre des projets qui peuvent garantir l’autonomie économique et la valorisation des ressources locales pour une inversion du phénomène migratoire, également au niveau culturel.

Delta Center est une société italo-tunisienne basée à Tunis qui est également présente en Mauritanie, en Libye, en Algérie, au Maroc et qui, depuis 2003, fournit principalement des services aux entreprises italiennes. Elle a fourni des études de marché sur la mise en œuvre de projets, a effectué des missions pour identifier des sites industriels et agricoles et des emplacements pour des investissements immobiliers et a recherché des partenaires stratégiques techniques et commerciaux.

Delta Center »accompagne les entreprises italiennes sur le continent africain ». Des bureaux à Mazara del Vallo et à Tunis fourniront des informations pour toutes les activités du projet, en offrant également des services de conseil aux entreprises.

