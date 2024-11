Jared Kushner prêt à piloter en coulisses le programme de Trump au Moyen-Orient 

Jared Kushner, le gendre du président élu Donald Trump, devrait jouer un rôle consultatif clé dans l’élaboration de la stratégie de l’administration au Moyen-Orient, bien qu’il n’occupe pas de poste officiel, a rapporté CNN vendredi, citant des diplomates régionaux et des alliés de Trump.

« Personne dans l’équipe entrante ne possède ce que Jared possède, à savoir la confiance », a déclaré un diplomate. Son influence, ont-ils ajouté, découle de connexions personnelles et de la confiance gagnée au fil du temps, une qualité qui n’a pas encore été établie par d’autres conseillers entrants.

Cependant, les liens d’affaires de Kushner dans la région, en particulier sa relation étroite avec le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, devraient raviver les critiques. Pendant le premier mandat de Trump, la société d’investissement de Kushner a reçu 2 milliards de dollars du fonds souverain saoudien, ce qui a suscité des inquiétudes quant aux conflits d’intérêts.

Des diplomates ont exprimé leurs craintes que l’administration de Trump ne donne la priorité aux intérêts financiers de la famille sur les objectifs nationaux. Un responsable américain a qualifié de troublants les liens directs de Kushner avec l’Arabie saoudite, citant des réunions privées avec bin Salman qui se sont prolongées dans la nuit.

Le rôle de Kushner devrait se concentrer sur l’élargissement des accords d’Abraham, qui ont normalisé les relations entre Israël et plusieurs États arabes. Trump et Kushner ont pour objectif de conclure d’autres accords avec d’autres pays, ont indiqué des sources.

- Publicité-