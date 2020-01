Jemli : Les Tunisiens en ont marre des querelles politiques !

Lord du démarrage ce vendredi 10 janvier 2020 de la séance plénière de vote de confiance au gouvernement, Habib Jemli a affirmé que le choix de son équipe s’est basé sur plusieurs les critères à savoir, la compétence, l’intégrité, l’indépendance et de la capacité de gestion.

Il a ajouté que les Tunisiens ne peuvent plus attendre et qu’ils en ont marre de la dégradation de leur pouvoir d’achat, du taux de chômage élevé, des querelles et conflits politiques…

On rappelle que le gouvernement de Jemli compte 28 ministres et 14 secrétaires d’Etat, dont la majorité n’est pas connue du grand public, et marque le retour d’anciens ministres et la reconduction d’autres.