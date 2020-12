Jendouba en grève générale, ce vendredi

Après l’appel des organismes et composantes de la société civile, la ville de Jendouba est en grève générale, ce vendredi 11 décembre 2020. Tous les établissements éducatifs, administrations, commerces, espaces de service et postes sont fermés sauf les services vitaux tels que les laboratoires, les pharmacies et les urgences.

La ville de Jendouba est totalement paralysée et des dizaines d’activistes de la société civile, syndicalistes et citoyens se rassemblent à la place du martyr Chokri Belaid. Un point de départ pour une marche de protestations pour dénoncer la détérioration de l’infrastructure, la pauvreté, la marginalisation et un développement très timide malgré les ressources de la région, rapporte Mosaique fm.