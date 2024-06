Jendouba : La production céréalière estimée à 1 million 400 mille quintaux

Le coup d’envoi de la saison des moissons dans le gouvernorat de Jendouba a été donné, lundi, à Boussalem.

La récolte céréalière devrait atteindre plus de 1 million 400 mille quintaux pour une superficie ensemencée de 84 ha, soit un rendement de 17 quintaux par hectare en moyenne.

Le gouverneur de Jendouba, Samir Kouka a indiqué à l’Agence TAP que la récolte aurait pu être meilleure si les agriculteurs avaient bénéficié de soutien en matière d’utilisation des technologies de pointe en céréaliculture.

Il a ajouté que les autorités concernées s’emploient à oeuvrer à chercher les meilleures solutions pour rationaliser la gestion de l’eau d’irrigation, doubler la production céréalière et renforcer les mesures de protection contre les incendies.

De son côté, le président de l’Union régionale de l’agriculture, Lotfi Jammezi a estimé que le rendement par hectare dans la région pourrait atteindre 80 quintaux dans la mesure où les autorités compétentes assurent la fourniture et l’approvisionnement de l’agriculteur en semences, engrais et eau d’irrigation avec quantités suffisantes.

La récolte céréalière, pour la saison agricole en cours, au gouvernorat de Jendouba est supérieure à celle de l’année dernière (400 mille quintaux) et inférieure à celle de 2022 (plus de 2 millions quintaux).

