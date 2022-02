Jerandi se réunit avec les ambassadeurs d’Ukraine, de Pologne et de Roumanie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othmane Jerandi s’est réuni, jeudi, avec l’ambassadeur d’Ukraine à Tunis Volodymyr Khomanets, l’Ambassadrice de Pologne Lidia Milka Wieczorkiewicz et le chargé d’Affaires à l’ambassade de Roumanie Constantin Tudor.

- Publicité-

Cette réunion de coordination intervient suite aux derniers développements en Ukraine et vise à garantir la sécurité des membres de la communauté tunisienne et à assurer leur rapatriement, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Jerandi a exprimé la « profonde préoccupation » de la Tunisie face à la récente escalade sur le terrain, en ce qui concerne notamment la situation de la communauté tunisienne en Ukraine.

Il a informé les diplomates présents à la réunion des préparatifs en cours pour le rapatriement des ressortissants tunisiens et leurs familles.

Il les a, à cet égard, appelé à coordonner avec les autorités de leurs pays en vue de faciliter le passage des ressortissants tunisiens par des couloirs sécurisés en Ukraine vers les postes frontaliers avec la Pologne et la Roumanie, et à prendre les mesures nécessaires pour leur permettre d’entrer sur les territoires polonais et roumain afin de pouvoir être évacués à bord des vols prévus par la Tunisie à cet effet.

Le ministre des Affaires étrangères a affirmé que son département demeure, à travers la direction centrale ou les ambassades de Tunisie à Varsovie et à Bucarest, en contact permanent avec les autorités des pays d’accréditation et avec les missions diplomatiques concernées à Tunis, afin d’assurer une bonne coordination et de les informer de l’avancement des opérations d’évacuation.

Les diplomates ont pour leur part souligné leur entière disposition à coordonner avec la partie tunisienne et avec les autorités de leurs pays pour prendre les mesures nécessaires permettant l’évacuation des ressortissants tunisiens par des voies sécurisées et dans les plus brefs délais.