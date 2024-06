Jeunesse: Kamel Déguiche Inaugure la maion de jeunes d’Hammam-Lif aprés sa rénovation

La maison des jeunes de Hammam-Lif a été inaugurée, mardi, après des travaux de rénovation moyennant une enveloppe d’environ 700 mille dinars dans le cadre du programme « Ma3an-Together » financé par l’Agence américaine pour le développement international (USAID) en Tunisie, en partenariat avec la Présidence du gouvernement et le ministère de la jeunesse et des sports.

A cette occasion, le ministre de la jeunesse et des sports Kamel Déguiche s’est enquis des composantes de cette prestigieuse institution de jeunesse, qui fête cette année son 50e anniversaire, où les travaux de rénovation ont touché tous les espaces et d’importantes améliorations en termes d’équipements ont été effectuées.

Déguiche a, par la même, eu des échanges avec nombre de jeunes visiteurs de l’établissement, s’enquérant de leurs préoccupations et de leurs aspirations, ainsi que des principales activités qu’ils mènent, telles que les activités littéraires, artistiques, intellectuelles et d’information, louant en particulier l’attention accordée aux jeunes handicapés en termes d’accessibilité.

Le ministre, qui était accompagné, entre autres, du commissaire régional à la jeunesse et des sports à Ben Arous, Fethi Boulifi, s’est rendu dans la section de la production audiovisuelle, où il a inspecté l’espace de création de contenu et de production audiovisuelle et a diffusé une session en direct consacrée à la cérémonie d’inauguration.

