Joe Biden est en tête dans les sondages mais le scrutin risque d’être serré

Plus qu’un jour avant la présidentielle américaine. Au vu de toutes les dernières enquêtes d’opinion, Joe Biden a des raisons d’être confiant. D’abord parce qu’il y a ce sondage national à la veille de l’élection, le candidat démocrate dispose de 7 ou 10 points d’avance, selon les instituts, sur le président sortant. Un écart qui reste stable depuis plusieurs semaines.

- Publicité-

Mais surtout, il y a plusieurs États-clés où l’avance du candidat démocrate est forte notamment dans le Midwest. Par exemple dans le Wisconsin, que Donald Trump avait gagné de justesse il y a quatre ans, dans les sondages Joe Biden a 11 points d’avance.

Il y aussi le Michigan, dans la région des grands lacs, que Donald Trump avait décroché en 2016 avec 11 000 voix de plus qu’Hillary Clinton. Aujourd’hui, le candidat républicain est aussi en retard dans les enquêtes d’opinions avec 8 points de moins par rapport au démocrate. En Pennsylvanie, en revanche, c’est plus serré. Les estimations donnent Donald Trump à 43% et Joe Biden à 49%. C’est une des raisons qui explique que les deux candidats vont sillonner cet État quasiment jusqu’à la dernière minute lundi.

Dans le sud des États-Unis, il faudra regarder la Floride et ses 29 grands électeurs. S’il veut remporter la présidentielle, Donald Trump doit gagner dans cet État. Les deux candidats sont au coude-à-coude avec un très léger avantage à Joe Biden. Il faudra aussi examiner de près ce qui se passe en Georgie, cet État plutôt républicain d’habitude et où Donald Trump est légèrement en tête, mais on est dans la marge d’erreur. Plus à l’ouest, dans l’Arizona, Joe Biden est donné favori. Et puis il y a le Texas, où les deux candidats sont presque à égalité. Un État qui n’a pas choisi un président démocrate depuis Jimmy Carter en 1976.