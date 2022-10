Kairouan: Lancement de la 1ère école pratique d’agriculture dans le secteur des céréales

La première école pratique d’agriculture dans le secteur des céréales vient d’être lancée dans la localité de « Kraat al blidet » de la délégation de Nasrallah (Gouvernorat de Kairouan) dans le cadre d’une expérience pilote, a fait savoir le chef de cellule de vulgarisation agricole Abdelhakim Khardani à la TAP.

Première dans ce genre à l’échelle nationale, l’école pratique d’agriculteur a pour objectif d’atteindre l’autosuffisance dans le secteur des céréales et sera généraliser dans les différentes régions du pays, a ajouté le responsable.

L’école pratique d’agriculture inclut 16 agriculteurs spécialistes dans la culture des céréales de la délégation de Nasrallah et seront formés dans une expérience pilote sur les méthodes et techniques modernes pour améliorer la productivité.

A noter que le gouvernorat de Kairouan possède 4 écoles pratiques d’agriculture créées en 2019 dans le secteur de l’oléiculture dans les délégations d’Echararda, Nasrallah, Sbikha et Chebika. Les écoles ont été initiées par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le ministère de l’agriculture pour l’amélioration de la productivité des olives dans le cadre de l’agenda 2030 de la FAO pour l’efficience et la productivité de l’eau et sa durabilité.