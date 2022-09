Kairouan : Lutte contre l’infestation des figuiers de barbarie par les cochenilles

Les figuiers de barbarie dans la région d’ « El Houamed » de la délégation de Sbikha (gouvernorat de Kairouan) ont été infestées par les cochenilles sur 7 mètres, a indiqué jeudi dans un communiqué, le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Le commissariat régional au développement agricole de Kairouan est intervenu en coopération avec la Direction générale de la santé végétale, en arrachant et enfouissant les plantes qui sont dans le foyer d’infestation, outre le traitement chimique des zones limitrophes.

Dans le gouvernorat de Mahdia, les opérations de lutte se poursuivent selon un programme d’intervention, pour combattre les fléaux touchant les figuiers de barbarie.

Les opérations de formation et de sensibilisation sont également en cours pour tous les intervenants, avec l’Agence de vulgarisation et de formation agricole (AVFA), ainsi que les établissements de l’enseignement supérieur et de recherche agricole.

Le ministère de l’Agriculture a appelé à informer ses services locaux, régionaux et centraux, en cas d’observation d’un des symptômes de l’infestation par les cochenilles, via l’adresse e- mail suivante [email protected], ou en contactant le plus proche commissariat agricole.