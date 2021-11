Kaïs Saïed reçoit des représentants de la société civile à Agareb

Le président de la République, Kaïs Saïed a souligné, jeudi, lors d’une rencontre avec des représentants de la société civile à Agareb, gouvernorat de Sfax, « l’unité de l’Etat tunisien » et « l’importance de la prise de conscience des dangers auxquels est confronté le pays », mettant en garde contre toute tentative d’envenimer la situation ».

- Publicité-

Selon un communiqué publié par la présidence, la réunion a porté sur la situation générale dans la délégation d’Agareb, qui était le théâtre, ces derniers jours, d’une série de mouvements de protestation, ainsi que sur les efforts déployés pour résoudre le problème des déchets.

« Le dossier des déchets est un problème qui concerne toutes les régions du pays, et des efforts seront fournis pour y trouver une solution dans les plus brefs délais », a promis le chef de l’Etat. Selon un représentant de la société civile, présent à la réunion, le président de la République « s’est engagé à tenir une deuxième réunion avec la délégation, en présence du ministre de l’Environnement, dans les deux prochains jours, pour trouver une solution définitive à la décharge d’El Kenna. » D’après lui, le président de la République s’est également engagé à « ouvrir une enquête sérieuse sur les circonstances de la mort d’Abdelrazaq Al-Achhab, et à examiner le dossier des personnes arrêtées en lien avec les mouvements de protestation ». Par ailleurs, le président de la République a écouté des propositions liées à ce sujet. Des propositions qui « seront étudiées avec toutes les parties concernées, afin d’assurer un environnement sain pour tous les citoyens, comme le stipule la Constitution », a souligné le chef de l’Etat. Ces derniers jours, la police a fait usage de gaz lacrymogène dans la délégation d’Agareb pour disperser des manifestants qui protestaient contre la réouverture de la décharge d’El Kenna.