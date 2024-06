Kamel Maddouri participe à Genève à un débat sur la cohérence des politiques économiques et sociales

Le ministre des affaires sociales, Kamel Maddouri, a souligné lors de sa participation hier jeudi à Genève à un débat ayant pour thème « Assurer la cohérence des politiques économiques et sociales » dans le cadre du forum inaugural de « la coalition mondiale pour la justice sociale » que les crises récentes ont approfondi les déséquilibres économiques liés aux transformations démographiques, aux développements technologiques, aux changements climatiques, aux tensions géopolitiques et à l’augmentation des migrations forcées.

Il a, en outre, mis l’accent sur la nécessité de s’adapter aux changements et de fournir des réponses aux besoins des populations, saluant l’appel de la directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce à redéfinir la mondialisation.

Maddouri a rappelé que la Tunisie a été avant gardiste dans l’intégration des concepts de justice sociale, travail décent, salaire équitable, protection sociale, la garantie des droits fondamentaux et le droit syndical dans sa constitution outre son adhésion à la coalition mondiale pour la justice sociale.

Il a indiqué que le travail décent est une condition nécessaire mais insuffisante pour réaliser la justice sociale, rappelant les mesures prises pour renforcer les valeurs de la justice sociale, telles que l’élargissement de la couverture sociale, la protection des droits sociaux des migrants, l’élimination de toutes les formes d’emploi précaire, la garantie d’un salaire équitable, la révision du système de couverture sociale et du Code du travail, ainsi que la lutte contre les formes d’exclusion et de marginalisation.

Il a également souligné l’importance de soutenir des programmes et politiques intégrés visant à créer des emplois décents et durables, à élargir la protection sociale et à faciliter les transitions économiques justes et inclusives.

Le ministre a mis en exergue l’importance de réaliser la cohérence et la complémentarité entre les politiques économiques et sociales.

Les participants au débat ont souligné que les sociétés œuvrent de diverses manières pour la justice sociale, notamment par la protection des groupes les plus vulnérables et marginalisés, la réduction de la pauvreté et la garantie de l’égalité des chances.

Ils ont affirmé que la coalition mondiale pour la justice sociale permettra de renforcer la cohésion dans le système multilatéral et d’accentuer la dimension sociale du développement durable, en garantissant la priorité à la justice sociale lors de l’élaboration des politiques et de la mise en œuvre des activités aux niveaux national, régional et mondial.

A noter que la coalition mondiale pour la justice sociale vise à susciter des engagements et des investissements politiques accrus et à encourager des actions concrètes en faveur de la justice sociale et du travail décent, à l’appui des priorités nationales. La Coalition renforcera la coopération et les partenariats multilatéraux et jouera un rôle clé dans la défense de la justice sociale et la mobilisation en faveur de la reconnaissance de la justice sociale dans l’agenda multilatéral, en particulier lors Sommet social mondial proposé par les Nations Unies en 2025.