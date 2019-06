Karam confirme le départ de 2 banques françaises et donne la suite

Deux banques françaises s’apprêtent à céder leurs parts dans des institutions de crédit établies en Tunisie, a déclaré Ahmed Karam, Président de l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF), sans donner de précisions sur la date ou les mécanismes des opérations de cession.

Dans une déclaration à TAP, en marge d’une conférence organisée au siège de l’ATCE, à l’initiative de l’APTBEF sur la responsabilité sociétale des banques et des institutions financières, il a indiqué que les deux banques en question ” veulent céder leurs parts à des banques tunisiennes “.

Pour le responsable, cette éventuelle cession “ constitue une démarche normale d’autant plus que les banques internationales ont des stratégies qui ciblent des objectifs bien déterminés “.

A rappeler que le Secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi avait annoncé, vendredi, que trois banques internationales ont décidé de quitter la Tunisie malgré l’absence de tensions sociales et de protestations dans le secteur bancaire.

La place financière est composée de 42 banques et établissements financiers répartis entre 23 banques résidentes, 7 banques non-résidentes, 8 établissements de leasing, 2 sociétés de factoring et 2 banques d’affaires, selon le septième rapport annuel de la Banque centrale de Tunisie (BCT) sur la supervision bancaire de 2017.

Les 23 banques résidentes en Tunisie sont réparties entre 18 banques universelles, 2 banques spécialisées dans le financement des PME et 6 banques spécialisées dans le financement des micro-projets.