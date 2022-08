Kébili : 1,2 million de moustiquaires pour la protection des régimes de dattes

Dans le cadre des préparatifs pour la protection des régimes de dattes contre les intempéries et le ver de datte, le groupement interprofessionnel des dattes à Kébili a mis à disposition des agriculteurs de la région une quantité de moustiquaires et de plastiques pour la préservation de la qualité de la récolte.

A ce sujet, le représentant du groupement, Iyadh Ben Hamed a fait savoir à la TAP que le groupement dispose actuellement d’1,2 million de moustiquaires et de 80 tonnes de plastiques.

Les prix sont fixés pour les moustiquaires subventionnées par l’Etat à hauteur de 60% comme suit : 990 millimes l’unité pour les structures professionnelles et 1025 millimes l’unité pour les agriculteurs.

S’agissant du plastique qui n’est plus subventionné par l’Etat, le prix du kilo du plastique blanc est fixé à 6650 millimes pour les structures professionnelles et 6750 millimes pour les agriculteurs. Pour le plastique jaune, le prix du kilo est fixé à 8300 millimes pour les structures professionnelles et 8400 milimes pour les agriculteurs.

