Kébili : 2 MD pour la réhabilitation des logements dans cinq municipalités

Une séance de travail, tenue mardi au siège de la municipalité de Kébili, a été consacrée à l’étude des demandes liées à l’amélioration des logements, dans le cadre du programme de réhabilitation des quartiers populaires, initié par l’Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine (ARRU).

Les fonds alloués à ce projet s’élèvent à 2 millions de dinars pour la réhabilitation des logements dans plusieurs quartiers relevant de cinq municipalités au gouvernorat de Kébili, a précisé à l’Agence TAP le chargé des projets à l’ARRU, Ridha Ben Hamad.

Les cinq municipalités bénéficiaires de ces interventions sont El Fouar (606 mille dinars), El Kalaa (150 mille dinars), Kébili (243 mille dinars), Douz (904 mille dinars) et Souk Lahad (453 mille dinars).

La même source a souligné que les travaux portent notamment sur le réaménagement des routes, l’extension et l’entretien des réseaux publics (éclairage public, assainissement, ..) et la réhabilitation des logements en vue d’améliorer les conditions de vie des habitants dans ces cités.

