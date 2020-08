Kébili: forage de plusieurs puits pour faire face à la pénurie d’eau

Plusieurs puits seront réalisés pour faire face à la pénurie d’eau dans un nombre d’oasis de la région de Kébili, a indiqué le chef de service des ressources hydrauliques au commissariat régional du développement agricole de Kébili, Kamel Boujlida.

Il s’agit, selon la même source, du forage de 10 puits foncés et de 4 puits profonds outre le forage de deux puits à l’oasis Atilet à Jemna (Kébili Sud) de 180 mètres de profondeur, moyennant une enveloppe de plus de 670 mille dinars.

autre puits sera réalisé à l’oasis Msaid de 170 m et à un cout global dépassant les 311 mille dinars en plus de la réalisation d’un puits de 200 m de profondeur à l’Oasis Naga à la délégation Souk Lahad et dont le cout est estimé à 340 mille dinars.

La réalisation de ces puits s’inscrit dans le cadre des projets programmés en 2020 et du parachèvement des projets programmés depuis 2019.

Boulida a également précisé qu’un appel d’offres a été lancé pour le puits de Bayaze (ville de Kébili) et un autre concernant l’oasis « Om somaa » en attendant la consécration d’une enveloppe pour le démarrage du forage d’un puits de 220 mètres à Ras el ain à l’oasis Kaabi relevant de la délégation de Kébili sud dont le cout est estimé à 400 mille dinars.

Il a aussi rappelé que les projets concernent aussi le forage de deux puits de 150 mètres par l’agence nationale pour l’exploration des eaux dans les oasis de Rabta à Kébili Nord et ben zitoun à Kébili sud.

En ce qui concerne les puits très profonds dont la profondeur varie entre 1000 et 2600 mètres, il a indiqué qu’une société étrangère est chargée de réaliser deux puits, l’une dans l’oasis de kébili d’une profondeur de 2600 mètres à un cout de 4 millions 600 mille dinars et la deuxième à l’oasis Isala à Douz d’une profondeur de 1900 mètres en plus d’un puits profond à om somaa d’une profondeur de 2250 mètres et à l’oasis Tabaga d’une profondeur de 1000 mètres.