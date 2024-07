Khaoula Belakhdhar nommée PDG de l’Office de la marine marchande et des ports

Khaoula Belakhdhar, ingénieur général, a été nommée, Président directeur général, de l’Office de la marine marchande et des ports (OMMP), en vertu du décret n° 2024-398 du 28 juin 2024, a fait savoir, mardi, le ministère du Transport.

Le décret en question a été publié dans le Journal officiel de la République tunisienne (JORT) n° 080 du 01 juillet 2024.

L’Office de la Marine Marchande et des Ports a été créé en 1965. Il est chargé d’exercer les attributions confiées à l’autorité et à l’administration maritime ainsi que les missions de l’autorité portuaire conformément à la législation en vigueur.

