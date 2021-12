KIA CLINIC DAYS PRE-WINTER CHEZ CITY CARS & SON RÉSEAU

City Cars KIA, concessionnaire de la marque sud-coréenne KIA MOTORS, annonce le lancement de sa campagne promotionnelle Après-Vente : « Kia Clinic Days –Pre Winter ».

Durant cette opération les clients profiteront d’un diagnostic gratuit et bénéficieront des remises attrayantes sur la pièce d’origine, les lubrifiants Total, la main d’œuvre et plus des cadeaux offerts.

Cette campagne se déroule du mercredi 1er jusqu’au 15Décembre 2021, les clients KIA profiteront de plusieurs avantages, dont notamment :

Un check-up gratuit portant sur40 points de contrôle,

Une remise de 10% sur les pièces de rechange, (mécaniques et filtres)

Une remise de 20% sur la main d’œuvre,

Remise de 10% sur les lubrifiants Total Quartz

Des cadeaux offerts,

Cette campagne s’étend à l’ensemble du réseau City Cars constitué de 17 agences agréées réparties sur l’ensemble du territoire.

Pour plus d’information appelez le 36 406 200 ou visiter notre site web : kia.tn