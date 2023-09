Ennakl met fin à son expérience africaine

Le 18 avril 2018, la société AFCAR, filiale d’Ennakl Automobiles a inauguré son premier showroom SEAT en Côte d’Ivoire. Le choix de ce pays était alors expliqué par son statut de « hub pour la région Afrique sub-saharienne dans le cadre de la stratégie de développement d’Ennakl Automobiles à l’international ». Le management assurait alors avoir « un plan ambitieux qui est d’étendre l’activité à d’autres pays de la sous-région notamment le Sénégal ». En 2022, le conseil d’administration de la société mère « Ennakl Automobiles » a décidé d’entamer les procédures administratives et juridiques pour la dissolution et la liquidation de la filiale AFCAR. Le concessionnaire met ainsi fin à son aventure ivoirienne et africaine, manifestement décevante pour ses finances

Des revenus en hausse et un RN en petite baisse

Les états financiers individuels intermédiaires de la société Ennakl Automobiles SA pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2023 font ressortir un total net bilan de 373, 779 MDT et des capitaux propres s’élevant à 162, 705MDT, y compris le résultat bénéficiaire de la période qui s’élève à 21, 831 MDT. Consolidés, ces états financiers intermédiaires font apparaître un total bilan consolidé de 413, 208 MDT, des capitaux propres consolidés-part du groupe s’élevant à 203, 750 MDT, y compris le résultat consolidé de la période-part du groupe qui s’élève à 21, 860 MDT.

En individuel, l’entreprise du groupe Amen a vendu pour 246,909 MDT en véhicules et le total de ses revenus était de 295, 307 MDT. Deux chiffres en hausse. Les ventes en hausse de plus de 65, 8 MDT d’un semestre (2022) à l’autre (2023), et les revenus de plus de 70, 6 MDT en glissement annuel (GA), dégageant une marge en brut de plus de 48,398 MDT à fin juin 2023. La différence est, peut-être, dans le volume des produits des placements (10,176 MDT), presqu’autant que le même volume pour tout l’exercice 2022 (10,159 MDT).

Les charges financières du concessionnaire qui a déboursé 8,385 MDT en IS (impôt sur les sociétés) ont augmenté. Elles évoluaient passant de 1,8 MDT à un peu plus de 3 MDT, sans compter la rubrique « autres pertes ordinaires » qui bondissait de 1,6 MDT à 3,7 MDT en GA (Dont 2,944 MDT en pertes liées aux contrôles fiscaux, et 1,793 MDT en pénalités de retard), le résultat net de la période des 6 premiers mois 2023 (21,8 MDT) affichait une petite baisse de presque 400 mille DT (moins que le prix d’une seule voiture).

Il faudra aussi (à notre sens de néophyte en finances), que le concessionnaire fasse également attention à l’évolution de ses engagements. Elles étaient, au 30 juin dernier, de 63 M€ et de presque 7,5 MDT. Faire attention aussi à l’évolution de ses concours bancaires (crédits ou prêts accordés par une banque). Ces derniers passaient de 13,103 MDT en juin 2022, à 21,978 MDT en juin dernier, nettement plus que pour tout l’exercice finissant en décembre 2023 (17,218 MDT).

Combien sont-ils payés pour ce résultat ?

Et comme l’information sur la rémunération des dirigeants de cette entreprise cotée en bourse, à Tunis et Casablanca au Maroc, où l’on sait peu de chose sur le développement de son cours, est une information à laquelle les investisseurs et les épargnants ont légalement droit, nous en faisons ci-dessous état :

Des stocks, pourtant très importants

Ceci dit, on ne sait pas pourquoi Ennakl n’a pas pu vendre plus et améliorer ainsi ses revenus. Elle dit pourtant disposer de presque 148 MDT en stocks, en véhicules divers (Dont plus de 4,5 MDT en véhicules d’occasion) et en pièces détachées, sur place ou en cours de dédouanement (38,3 MDT).

Le marché de l’automobile serait-il en récession, pour cause de crise économique, ou le concessionnaire rebondira-t-il pendant le second semestre, grâce à cet important stock ? Wait & See !

Ce qui est plus sûr, c’est qu’à fin août 2023, les immatriculations, en Global Market, de Volkswagen (12ème place des meilleures ventes) baissaient de 44,67 %, celles de Porsche reculaient de 27,45 %. Mais il est aussi vrai que les immatriculations des voitures Audi étaient en hausse de 28,16 %, tout comme pour Cupra et Seat. Mais malgré ses 5 brands, le concessionnaire n’occupait en août dernier que la 4ème place sur un marché où sa PdM n’était que de 10,35 %.

Stable à Tunis, maltraité à Casablanca

Sur la bourse de Casablanca, où le papier Ennakl clôturait, jeudi dernier, à 31,79 DM (9,81 DT) pour un nominal de 6 DM (1,85 DT), elle a enregistré une variation négative de 9,17 % depuis le début de 2022, et une variation négative de 35,71 % depuis 2018 (Huit ans de la date de sa cotation sur Casa à 64,22 DHM). Depuis la date de son introduction en bourse à Casa, le ticket Ennakl en a perdu plus. Introduit à 64,22 DHM, il ne valait plus que 31,79 DHM.

Sur la bourse de Tunis, où Ennakl est valorisée (Capi de 330 MDT), plus qu’à Casablanca (294, 212 MDT), ce papier est échangé de manière stable à plus ou moins 11 DT pour un nominal de 1 DT, sauf en janvier dernier où le prix de l’action avait dépassé les 12 DT et frôlé les 13 DT, pas trop loin de son prix d’introduction qui était en juillet 2010 à 10,77 DT.