Kia | Total Clinic Days (automne 2020) au réseau City Cars & son réseau

City Cars KIA, concessionnaire de la marque sud-coréenne KIA MOTORS, annonce le lancement de sa campagne promotionnelle Après-Vente : « Kia| Total Clinic Days – Automne 2020 ».

Les changements des saisons impactent votre véhicule et son entretien. Un contrôle régulier des principaux organes de votre véhicule vous évite de mauvaises surprises à l’arrivée de l’hiver, et vous assureplus de sécurité et des meilleures conditions de conduite.

Durant cette campagne qui se déroule du mardi 22jusqu’au mercredi 30 Septembre 2020, les clients KIA profiteront de plusieurs avantages, dont notamment :

Un check-up gratuit portant sur30 points de contrôle,

Une remise de 25% sur le Freinage,

Une remise de 15% sur les pièces de rechange,

Une remise de 10% sur la main d’œuvre,

Des cadeaux offerts.

Cette campagne s’étend à l’ensemble du réseau City Cars constitué de 17 agences agréées réparties sur l’ensemble du territoire.

Enfin, City Cars tient à rassurer que toutes les mesures de protection sanitaire étaient mises en œuvre afin d’assurer la sécurité des clients contre les risques de contagion.

Pour plus d’information appelez le 36 406 200 ou visiter notre site web : kia.tn