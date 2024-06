La Banque centrale du Maroc abaisse son taux directeur à 2,75 % et prévoit une croissance 4,5 % en 2025

La Banque centrale du Maroc a décidé d’abaisser son taux directeur de 25 points de base à 2,75 % et s’attend à ce que la croissance économique du pays atteigne 2,8 % en 2024 avant de rebondir à 4,5 % en 2025.

Les prévisions économiques de la Banque et la décision concernant la politique monétaire du pays ont été prises lors de la réunion tenue mardi par son Conseil qui a analysé les développements économiques nationaux et internationaux, ainsi que les projections macroéconomiques à moyen terme de Bank Al-Maghrib.

La croissance économique du Maroc s’est accélérée de 1,5 % en 2022 à 3,4 % en 2023, en raison d’une amélioration de 3,5 %, après 3,4 %, de la valeur ajoutée non agricole, ainsi que d’une légère reprise de 1,4 %, après une contraction de 11,3 % de la valeur ajoutée agricole.

A moyen terme, les activités non agricoles devraient se renforcer à des taux de 3,8 % en 2024 et 4,1 % en 2025, grâce aux différents projets lancés et programmés, à la poursuite de la dynamique des activités liées au tourisme, et à la consolidation de la consommation des ménages en liaison avec le ralentissement de l’inflation et l’augmentation des salaires, estiment les experts de la Banque.

Toutefois, la production agricole resterait tributaire des conditions climatiques. Ainsi, en considérant une récolte céréalière estimée par le Département de l’Agriculture à 31,2 millions de quintaux, la valeur ajoutée agricole baisserait de 6,9 % cette année, avant de rebondir de 8,6 % en 2025, dans l’hypothèse d’un retour à une récolte céréalière moyenne de 1,5 million de quintaux.

Selon les projections de Bank Al Maghrib, la croissance économique nationale du Maroc reviendrait à 2,8 % en 2024, avant de s’accélérer à 4,5 % en 2025.

Après avoir atteint 6,6 % en 2022 et 6,1 % en 2023, l’inflation est revenue à des niveaux bas au cours des derniers mois, principalement grâce à l’atténuation des pressions extérieures et à la baisse des prix des produits alimentaires volatils.

Avec la reprise du processus de suppression des subventions, l’inflation devrait terminer l’année en cours avec une moyenne de 1,5 %, avant de remonter à 2,7 % en 2025, indique la banque centrale du Maroc.

La Banque, qui a maintenu son taux directeur inchangé pendant quatre réunions consécutives, a décidé de l’abaisser de 25 points de base à 2,75 %. Cette décision intervient après avoir calibré le resserrement de sa politique monétaire. Les mesures prises par le gouvernement pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages et certaines activités économiques ont contribué à assurer la stabilité des prix et à ramener l’inflation à ses niveaux d’après la reprise économique.

