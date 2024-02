La BCT encadre la distribution de dividendes, mais pas encore les conventions

Dans la continuité de la politique de distribution prudente engagée depuis 2020, la BCT avait publié une note aux banques et aux établissements financiers n°2023-10 du 07 mars 2023 portant sur les conditions de distribution des dividendes pour l’exercice 2022 qui se résument comme suit :

Dans la limite de 35% du bénéfice de l’exercice 2022 pour les banques et les établissements financiers présentant des ratios de solvabilité et Tier 1 arrêtés à fin 2022, après déduction des dividendes à verser, qui dépassent les niveaux minimums réglementaires de 2,5% au moins.

Sans limite et après accord préalable de la Banque Centrale de Tunisie, pour les banques et les établissements financiers présentant des ratios de solvabilité et Tier 1 arrêtés à fin 2022, après déduction des dividendes à verser, qui dépassent les niveaux minimums réglementaires respectivement de 2,5% et 3,5% au moins.

« Cette décision est justifiée par des facteurs qui sont liés à la situation économique globale du pays et à la rémanence de l’incertitude sur les plans économique et financier ainsi que l’exacerbation des tensions sur les entreprises et les particuliers provenant principalement de la persistance des tensions inflationnistes, de la persistance du risque hydrique et de la crise russo-ukrainienne », pouvait-on lire dans le dernier rapport sur la supervision bancaire.

On ne sait cependant pas, si la BCT a l’intention d’encadrer les conventions de certaines banques filiales d’autres étrangères en Tunisie, et qui permettent à ces banques de sortir des millions DT en devises au titre de ces conventions d’assistance.