La BCT fait du bien aux investisseurs et autres boursicoteurs

Le 19 mars 2021, la Banque Centrale de Tunisie (BCT) publiait une note aux banques et aux établissements financiers, les autorisant à distribuer des dividendes au titre des bénéfices cumulés des exercices 2019 et 2020. Il s’agissait de permettre aux banque de distribuer jusqu’au tiers des bénéfices réalisés au titre des exercices 2019 et 2020, sous forme de dividendes à leurs actionnaires.

- Publicité-

Cette décision mettait fin à la mesure prise, en avril 2020, de suspension de distribution de dividendes au titre des bénéfices de l’exercice 2019, qui s’inscrivait alors dans la lignée des mesures anti-Covid-19, et visait alors à préserver la stabilité du secteur bancaire et de renforcer la capacité des banques à soutenir le tissu économique. « Une belle décision, qui ménage la chèvre et le chou, et je trouve que c’est très intelligent de la part de la Banque Centrale, car elle a su répondre aux besoins des investisseurs, et rester dans le trend de la politique monétaire rigoureuse et soucieuse des équilibres et de la solidité financière des banques », commente le DG de la Bourse Bilel Sahnoun pour Africanmanager, en rappelant l’impact du Covid-19 sur les banques, en bourse aussi, où « le multiple boursier avait beaucoup baissé ». Et le DG de la BVMT d’ajouter que cette décision de la BCT « permet aux investisseurs de prendre une partie de leurs gains, dans le respect des ratios de fonds propres et de solvabilité, et les normes de la sécurité monétaire »

L’information est peut-être tombée dans l’oreille d’un sourd, dans le reste d’une population plus férue de polémiques politiciennes que de finances, mais pas pour les investisseurs et les boursicoteurs.

Deux jours après l’annonce de la décision par la BCT, en effet, l’indice Tunindex de la Bourse de Tunis faisait un bond de 3,12 % depuis le début du mois, et l’indice Tunindex20, des vingt meilleures entreprises grimpait de 3,72, sous l’effet des transactions qui s’envolaient en cette fin de mois.

Un regard vers le développement des indices sectoriels, celui des sociétés financières bondissait de presque 2 % d’un jour à l’autre, et de 2,37 % depuis le début du mois de mars 2020. Représentant la moitié de l’indice global, celui des banques bondissait lundi de 2,21 % et accumulait une hausse de 2,52 % de son indice depuis le début du mois en cours.

La désormais autorisation de distribuer des bénéfices- cela a de soi pour les entreprises bénéficiaires- est cependant conditionnée par un niveau des ratios de solvabilité et de fonds propre de base, après distribution, dépassant les niveaux minima réglementaires de 2,5% au moins et un montant des dividendes à verser qui ne soit pas supérieur à 35% desdits bénéfices. De ce fait, seuls les banques et les établissements financiers qui afficheraient des ratios de solvabilité et de fonds propres de base supérieurs à 12,5% et à 9,5% respectivement seront en mesure de distribuer des dividendes et ce, dans la limite de 35 % des bénéfices cumulés des exercices 2019 et 2020.

Parallèlement, « la BCT exhorte les banques à faire preuve d’une prudence extrême dans leur politique de distribution des dividendes afin de maintenir des niveaux de fonds propres adéquats pour soutenir l’économie réelle et faire face aux éventuels risques en lien avec l’incertitude élevée quant à l’étendue de l’impact économique de la pandémie du COVID-19 ».D’où la remarque de Bilel Sahnoun qui commentait, à juste titre, que la BCT a su ménager la chèvre et le chou.