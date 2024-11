La Belgique expulse plus de 200 Marocains en 2024

Plus de 200 Marocains résidant irrégulièrement en Belgique ont été expulsés vers le Maroc, a annoncé la Secrétaire d’État belge à l’Asile et à la Migration, Nicole de Moor, selon Yabiladi.

De Moor a expliqué que depuis le début de 2024, 203 Marocains ont été renvoyés de force au Maroc, un chiffre qui a «quadruplé» par rapport à 2023, où seulement 43 Marocains en résidence irrégulière avaient été expulsés. Parmi les 203 personnes renvoyées, 113 ont été libérées de prison.

De Moor a attribué cette augmentation à une «coopération renouvelée avec le Maroc», comme l’ont rapporté les médias belges. Notamment, en avril, une mission fédérale de Belgique a conclu un accord avec le Maroc pour renforcer la collaboration en matière de migration et de rapatriement.

«On ne peut pas gérer la migration seul. Il faut travailler ensemble avec les pays d’origine, et aujourd’hui nous avons à nouveau une bonne et constructive coopération avec le gouvernement marocain», a déclaré De Moor. «La mission conjointe en avril, avec une approche large englobant l’économie, la sécurité, la migration et le retour, porte clairement ses fruits».