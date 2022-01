La BERD accorde un prêt de 3,5 millions d’euros à la filiale marocaine de « Land’Or »

-La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) annonce mercredi, avoir accordé un prêt de 36,9 millions de dirhams (équivalant à 3,5 millions d’euros) à Land’Or Maroc Industries (LMI), la filiale marocaine de fabricant tunisien de fromage fondu, « Land’Or ».

« Ce prêt servira à financer l’acquisition et l’installation d’équipements supplémentaires, et d’une extension du bâtiment qui permettra d’augmenter les capacités de stockage dans la nouvelle usine de fabrication de fromage de Kenitra, au nord de Rabat. Il financera également, le besoin en fonds de roulement généré par cette extension. L’usine devrait être opérationnelle d’ici le début du 2e trimestre 2022, et permettra d’accroître le potentiel d’exportation de la société », a précisé la BERD.Pour rappel, la Banque avait accordé un prêt de 10,9 millions d’euros à Land’Or en 2020, pour financer en partie, la construction de cette nouvelle fromagerie LMI à Kenitra. En fait, Land’Or bénéficie, depuis février 2020, du programme « Blue Ribbon » de la BERD, lequel est dédié aux PME à fort potentiel. Ce programme apporte à la société des assistances techniques pour l’adoption des normes internationales d’information financière ainsi que pour augmenter son potentiel d’exportation et son efficience opérationnelle.Land’Or, société anonyme tunisienne, est l’un des principaux fabricants locaux de fromage fondu.

Fondée en 1994 par Dr Hatem Denguezli et Dr Hichem Ayed, la société a été introduite à la Bourse de Tunis en 2013. Land’Or Maroc Industries est sa filiale marocaine créée courant 2019 et porteuse du projet industriel du Groupe au Maroc.La BERD assure accorder une grande priorité à l’octroi de financements aux entreprises du secteur privé au Maroc et en Tunisie. Ces deux pays sont devenus des pays d’opérations de la BERD en 2012. À ce jour, la BERD a investi 3,2 milliards d’euros au Maroc, répartis entre 80 projets.