La BERD et l’OMT ensemble pour faciliter la reprise du tourisme

La BERD et l’OMT ont convenu, vendredi, de prendre des mesures immédiates pour faciliter la reprise du tourisme. Le soutien est actuellement, envisagé pour un certain nombre de pays, dont la Tunisie, l’ Albanie, l’ Arménie , la Croatie , l’ Egypte , la Géorgie , la Grèce , la Jordanie , le Liban , le Monténégro , le Maroc , la Turquie et l’Ouzbékistan .

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement et l’Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies unissent, ainsi, leurs forces pour stimuler la reprise du secteur du tourisme, dans les 38 économies où la Banque investit.

La BERD a précisé, dans un communiqué, que la réponse immédiate a été conçue selon les trois piliers du programme d’assistance technique pour le relèvement du tourisme, de l’Organisation mondiale du tourisme, des Nations Unies. Il comprend la mesure de l’impact de Covid-19, des plans de relance avec des incitations pour impulser le secteur du tourisme, des protocoles pour assurer la sécurité et l’hygiène des touristes et des employés, la commercialisation de mesures pouvant stimuler la demande touristique et la formation des entreprises du secteur du tourisme à l’adoption des nouveaux protocoles.

La propagation rapide du coronavirus a eu un impact massif sur de nombreux secteurs de l’économie mondiale, le tourisme étant parmi les plus durement touchés. Selon l’analyse de l’OMT, toutes les destinations du monde ont introduit des restrictions de voyage en réponse à Covid-19, un acte sans précédent. Alors que certaines destinations commencent à assouplir les restrictions, la crise est loin d’être terminée et ce blocage a entraîné une chute massive des arrivées de touristes internationaux.

La BERD annonce consacrer l’ensemble de son activité en 2020-2021 à aider ses régions à contrer l’impact économique de la pandémie de coronavirus, avec des investissements qui devraient atteindre jusqu’à 21 milliards d’euros. La Banque ciblera tous les secteurs de l’économie, y compris le tourisme et l’hôtellerie, qui ont été particulièrement touchés par la crise de Covid-19.