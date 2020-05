Les lotions à la fleur d’oranger, les savons au jasmin et les sprays exclusifs à l’huile d’argan font partie des produits cosmétiques les plus vendus par la Maison de Senteurs en Tunisie. Avec onze boutiques à travers le pays, cette société propose également ses crèmes, parfums, fragrances pour la maison et autres produits dans une boutique à Abidjan, en Côte d’Ivoire, ainsi qu’en ligne pour les consommateurs à l’étranger, une boutique en ligne tunisienne étant en cours de finalisation et sera fin prête d’ici juin.

Des entreprises comme celle-ci ont les faveurs de la BERD et l’Union européenne qui n’hésitent pas à les aider à développer leurs activités et à les rendre plus compétitives, affirme la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, dont le concours a pris en cours plus de relief alors que, soucieuse d’apporter sa contribution à la lutte de la Tunisie contre la pandémie de coronavirus, l’équipe de la Maison de Senteurs s’est immédiatement mobilisé pour apporter son aide, explique le PDG, Mondher Ouenniche.

« Nous savions que nous pouvions apporter une contribution significative dans une telle situation. Nous avions tout le matériel nécessaire pour fabriquer un gel désinfectant, ainsi que le savoir-faire nécessaire en tant que marque de cosmétiques expérimentée ». « Nous avons commencé la production dans un premier temps pour approvisionner gratuitement les hôpitaux tunisiens avec l’aide de notre équipe qui, chacun à son niveau, n’a pas hésité à tout mettre en œuvre pour la réussite de cette opération. Nous sommes fiers d’avoir rempli notre devoir envers notre pays et nous espérons des jours meilleurs ».

En fait, il n’a fallu que cinq jours pour ajouter ce nouveau produit à la gamme. Dans une partie dédiée de son usine, la Maison de Senteurs produit désormais plus de 180 litres de gel désinfectant hydro-alcoolique à chaque cycle de production. Le gel est en vente dans ses magasins et disponible pour livraison. Un approvisionnement gracieux a été mis à la disposition de divers hôpitaux pour soutenir le travail acharné des médecins et des infirmières en Tunisie.

Parfums authentiques et frais de Tunisie

Le programme de la BERD « Conseils aux petites entreprises », financé en Tunisie par l’Union européenne, avait précédemment aidé l’entreprise à développer une marque forte et reconnaissable. Des consultants expérimentés ont été mis en relation avec le fabricant de produits cosmétiques afin de fournir des conseils d’experts sur les études de marché et de concevoir des emballages attrayants et immédiatement reconnaissables. Le coût des services de conseil a été partagé par le client.

« Notre travail de stratégie de marque est venu à point nommé et u bon moment, lorsque la concurrence a commencé à devenir de plus en plus féroce sur le marché local », a déclaré le fabricant « Depuis que mon épouse et partenaire commercial Rym Ouenniche et moi-même avons créé l’entreprise il y a près de vingt ans, nous nous efforçons avec passion de mettre sur le marché les parfums riches et authentiques de la Tunisie sous la forme de produits cosmétiques artisanaux. Notre emballage devait clairement refléter cela ».

L’entreprise est bien positionnée pour l’avenir, ajoute-t-il : « Nous avons constaté l’enthousiasme de nos clients pour le nouveau concept et les nouvelles gammes, et nous nous attendons à une augmentation substantielle de nos ventes et de nos revenus dans les mois à venir. Nous avons investi de manière significative dans le renforcement de nos équipes de direction en recrutant un responsable de la communication marketing et nous cherchons à recruter davantage de talents. Dans le cadre de notre projet de rebranding, nous voulons également nous développer davantage en Tunisie en ouvrant des magasins dans de nouvelles zones dans un premier temps, puis en progressant vers le marché international ».

Un soutien continu aux clients

« Maintenant plus que jamais, il est encourageant de constater l’impact positif à long terme de notre travail », déclare Khalil Dinguizli, chef par intérim du bureau de la BERD en Tunisie. « Nous sommes prêts à soutenir nos clients, actuels et futurs, avec notre paquet de solidarité, en ces temps sans précédent, en leur offrant l’accès nécessaire au financement et aux conseils dont ils ont besoin ».

« L’Union européenne, ses États membres et les institutions partenaires comme la BERD ont entrepris de répondre collectivement – en tant que Team Europe – aux défis considérables posés par les pandémies de coronavirus. Ensemble, nous sommes fiers de notre réactivité pour relever les multiples défis auxquels la Tunisie et plus particulièrement les entreprises tunisiennes sont confrontées », déclare Patrice Bergamini, ambassadeur de l’UE en Tunisie.

« Pour des milliers d’entreprises comme la Maison des Senteurs, la pandémie implique de repenser leur modèle d’entreprise, et le projet « Conseils aux petites entreprises », financé par l’UE, offre exactement le type de réactivité nécessaire pour les aider dans leurs efforts ».

De retour dans l’entreprise, le travail se poursuit de manière très différente : les employés portent des masques faciaux et des gants de protection, et gardent leurs distances les uns par rapport aux autres pour garantir la santé et la sécurité de chacun.

« Nous sommes une entreprise adaptable, même si nous espérons bien sûr que la situation va bientôt s’améliorer », déclare Ouenniche.

« Même après la réouverture de nos magasins, nous offrons toujours une option de livraison à nos clients jusqu’à ce que notre e-shop tunisien soit prêt dans les prochains jours. Ainsi, nos clients pourront découvrir le parfum de nos fleurs et essences tunisiennes même maintenant, en ces temps difficiles, lorsqu’ils passent plus de temps chez eux que d’habitude ».

Source : BERD