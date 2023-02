La BERD lance concours pour les Startups tunisiennes

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a lancé le concours EBRD AgVenture, invitant tous les pays dans lesquels elle investit à soumettre leur candidature, dans le but de soutenir les agro-industries innovantes en phase de démarrage.

EBRD AgVenture vise à répondre aux principaux problèmes auxquels les systèmes alimentaires sont confrontés, tels que la sécurité alimentaire, le changement climatique, l’inclusion de groupes cibles et de petites entreprises dans les chaînes de valeur mondiales.

Le défi le plus urgent à relever au niveau mondial est celui de la sécurité alimentaire, car il est prévu que la population mondiale passe d’environ 7 milliards d’habitants en 2012 à 9,6 milliards en 2050. En outre, le changement climatique a des répercussions négatives sur toutes les activités de la chaîne alimentaire, notamment la hausse des températures, qui continue d’amplifier le stress hydrique dans les zones agricoles.

La BERD cherche à remédier à certains de ces problèmes en favorisant la conception de technologies, de produits et de services innovants, et à rendre la production alimentaire plus durable, plus efficace et plus inclusive.

Les start-ups lauréates bénéficieront d’un soutien personnalisé sous forme de conseil, d’une valeur maximale de 80 000 euros, via le programme Star Venture de la BERD, et d’une subvention de 10 000 euros pour des services supplémentaires, ainsi que des opportunités de créer des réseaux et de gagner en visibilité lors de forums internationaux.

Les clients actuels et potentiels de la BERD seront également encouragés à assumer un rôle plus actif dans le secteur des start-ups en soutenant les technologies avancées ou en fournissant des financements, notamment du capital-risque.

Le concours a été lancé lors d’un événement en ligne visant à mettre en relation les investisseurs et les participants potentiels, qui a permis aux intervenants de préciser ce qu’ils attendent des start-ups spécialisées dans l’alimentation et les technologies agricoles. Noga Sela-Shalev, PDG de l’incubateur Foodtech Fresh Start, a assisté à l’événement, qui a réuni les intervenants suivants : Jan Kobler, directeur associé chez South Central Ventures ; Robin Saluoks, PDG d’eAgronom ; et Micol Chiesa Churchill, associé et responsable des sciences du climat chez Planet Fund.

Les start-ups lauréates seront annoncées à la fin du mois d’avril.

Depuis 1991, la BERD a investi plus de 180 milliards d’euros dans plus de 6 500 projets sur trois continents afin de favoriser la transition vers des économies de marché ouvertes, et de promouvoir l’initiative privée et l’esprit d’entreprise.