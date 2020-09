La BERD lance un sondage pour appuyer les entreprises

La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) a lancé, mardi, un sondage d’évaluation visant à

créer des directives détaillées sur les vides législatives afin de faire face à l’augmentation du nombre d’entreprises ayant besoin de restructuration compte tenu de la pandémie du coronavirus.

Le sondage fournira une carte mise à jour des mesures de restructuration à travers les régions de la BERD en Europe, Asie et Afrique, souligne la banque dans un communiqué publié, mardi. L’objectif recherché est » de fournir un aperçu des possibilités concernant les structures de pré-insolvabilité ou d’insolvabilité à travers les pays où la banque s’engage « , souligne la BERD. Et d’expliquer que beaucoup d’entreprises à travers le monde ont subi une interruption de leur activité économique, pouvant se poursuivre en 2021 à cause de la pandémie du COVID-19.

» Beaucoup d’entreprises devront se restructurer opérationnellement et financièrement, pendant que d’autres pourront même cesser d’exister. S’assurer que cela ne débouchera pas en procédures de liquidations insolvables pour la majorité des entreprises mais aussi retenir la crise économique, est une priorité clé pour la Banque « , précise le communiqué.

Le sondage, organisé comme un questionnaire, sera ouvert au public jusqu’au 31 octobre 2020, indique la même source, ajoutant que pour des raisons d’analyse comparative, le questionnaire est aussi ouvert aux pays où la BERD n’investit pas. Les résultats de l’évaluation ainsi qu’un rapport résumant les résultats seront disponibles au public en ligne par la suite.

« Beaucoup de gouvernements dans nos régions ont promulgué avec succès des législations d’urgence afin de créer une barrière fiscale des conséquences de la crise de la Covid-19, mais la réforme de loi sur l’insolvabilité durable est trop critique pour assurer que ces entreprises soient capables de rebondir et de prospérer à nouveau », souligne Catherine Bridge-Zoller, Avocate Principale de la BERD, Unité Financière, ajoutant que « cette évaluation va aider la Banque à fournir un support de réforme ciblé visant à aider le plus d’entreprises possible afin d’éviter une procédure de liquidation pour cause d’insolvabilité à cause de la pandémie. »