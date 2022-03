La BERD prête à financer des projets dans le domaine des énergies renouvelables

La chargée de l’infrastructure durable de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Aida Sitdikova a exprimé la volonté de la banque de financer des projets dans le domaine des énergies renouvelables et à formuler la feuille route visant à réduire les émissions de carbone du secteur industriel d’ici 2050.

Sitdikova a exprimé, au cours de sa rencontre jeudi avec la ministre de l’Industrie, des mines et des énergies, Neila Nouira Gongi, la disposition de la BERD à appuyer les projets de développement en Tunisie, outre l’élargissement des domaines de coopération et de partenariat entre les deux parties, notamment dans le secteur des énergies renouvelables et la protection de l’environnement.

De son côté, la ministre de l’industrie a mis l’accent sur la volonté du gouvernement d’hisser les investissements dans le secteur des énergies renouvelables par l’adoption d’un nombre de projets de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une capacité de 500 mégawatts dans le cadre du système des concessions.

Et d’ajouter qu’un appel à projets pour produire de l’électricité à partir des énergies renouvelables d’une capacité de 1500 mégawatts sera lancé, dans le cadre du programme national de développement des énergies renouvelables et de la transition énergétique pour la période (2025/2022).