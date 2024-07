La Biat à pied d’œuvre à la piscine du Belvédère et au contre culturel Ibn Khaldoun

La BIAT a entamé l’année 2024 en continuant l’exécution de ses projets stratégiques notamment sa transformation digitale et la généralisation de son nouveau concept d’agences. A la fin du premier trimestre 2024, elle a consolidé ses performances financières ce qui lui a permis de continuer à soutenir l’économie tunisienne et à accompagner ses clients dans la réalisation de leurs projets personnels et professionnels.

Ainsi, la BIAT a enregistré un PNB de 367 MDT à fin mars 2024 et ses dépôts ont atteint 18 249 MDT à la fin de la même période. Les crédits nets ont par ailleurs atteint 12 186 MDT. En matière de conformité et de sécurité, la BIAT a confirmé sa certification AML 30000 pour la seconde fois et pour un cycle de trois ans. Cela représente un gage de la conformité de la banque aux normes internationales du dispositif de lutte contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme.

Concernant ses engagements sociétaux, le DG de la BIAT Elyes Jebri (Notre photo) affirme que la banque a poursuivi sa mission pour l’accomplissement des projets nationaux auxquels elle a pris part notamment, le pilotage des travaux de restauration complète de la piscine municipale du Belvédère et de ses annexes LES CHIFFRES CLES au 31 mars 2024 PNB 367 MD Soit +2,8 % Par rapport au 31 mars 2023 Crédits nets 12 186 MD Soit + 1,4 % Par rapport au 31 mars 2023 Dépôts 18 249 MD Soit +8,7 % Par rapport au 31 mars 2023 ainsi que la restauration complète et la rénovation du Centre Culturel Ibn Khaldoun. A travers la Fondation BIAT, la banque a veillé à l’achèvement d’actions citoyennes pour améliorer les conditions de scolarité des élèves et lycéens d’institutions désignées par les autorités publiques compétentes. Leurs salles informatiques et polyvalentes ont été aménagées et équipées ainsi que leurs bibliothèques et aires de jeux.