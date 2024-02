La Biat restaurera la piscine du Belvédère et financera les sociétés communautaires

« Lors de la réunion tenue au Palais Présidentiel de Carthage entre le Président de la République Kais Saïed et le membre du Conseil d’Administration de la BIAT en charge des relations avec les autorités publiques, Mohamed Agrebi, la BIAT s’est engagée à travers les membres de son conseil d’administration, à piloter la réalisation de plusieurs projets nationaux et à mettre en place des mesures en ligne avec la politique du Président de la République Tunisienne ». C’est ce qu’assure un communiqué de presse de la Banque arabe internationale de Tunisie.

Selon ce communiqué, rendu public hier mardi 13 février 2024, les engagements de la BIAT s’articulent autour de deux axes, sociétal et économique et financier. En premier lieu, les engagements citoyens et sociétaux, la banque affirme sa ferme intention de restaurer, de manière complète, la piscine municipale du Belvédère ainsi que ses annexes. Et aussi la restauration complète et la rénovation du Centre Culturel Ibn Khaldoun à Tunis, et le soutien aux élèves et lycéens issus de zones désignées par les autorités compétentes afin d’améliorer leurs conditions de scolarité.

La Biat a aussi affirmé dans ce communiqué, son engagements en faveur du financement de l’économie. Et c’est ainsi que la 1ère des banques privées, entreprend déjà la mise en place d’un dispositif d’accompagnement à la création de sociétés communautaires. Ce dispositif annoncé par la Biat, comprend le financement des sociétés communautaires avec un taux d’intérêt égal au taux du marché monétaire (TMM), et l’organisation d’ateliers de travail dans tous les gouvernorats de la Tunisie pour étudier les besoins spécifiques des promoteurs de sociétés communautaires et les modalités pratiques de leur accompagnement, en coordination avec les autorités concernées ;

– La mise à disposition d’experts bancaires spécialisés dans les différentes régions pour accompagner les promoteurs de sociétés communautaires dans le montage financier leur permettant la réussite de leurs projets