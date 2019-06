La BIAT parraine un festival pas comme les autres

En partenariat avec le Centre National du Cinéma et de l’Image, l’Institut français et le Centre National du cinéma et de l’Image animée, la Banque internationale arabe de Tunisie (BIAT) organisera la seconde édition du festival du cinéma méditerranéen Manarat du 1er au 7 juillet 2019.

En plus des projections en salles des films en compétition, ce festival invite le public à des séances gratuites sur 9 plages du Nord au Sud du littoral tunisien : La Marsa, Khiereddine, Hammam-Lif, Korba, Bizerte, Gabès, Monastir, Sfax, et Djerba.

Manarat est aussi un festival d’échanges entre producteurs, acteurs, cinéastes et réalisateurs et une plateforme de rencontres et de conversations avec le public sur diverses thématiques touchant le monde du cinéma. Le but principal de ce festival est de faire réfléchir le spectateur, à travers des œuvres de fiction et des documentaires, même si ce ne sont pas des exclusivités.

Les projections seront gratuites sur les plages en plein été afin de garantir le maximum d’accessibilité.

La directrice du Festival, Dorra Bouchoucha, a déclaré que le succès des séances de projection balnéaires l’année dernière a poussé l’événement à étendre le champ d’action cette année à une dizaine de plages du nord au sud du pays.

Elle a ajouté qu’en plus des projections, des rencontres avec de grands noms du cinéma qui évoqueront leur métier et présenteront leurs dernières œuvres, des ateliers, des panels, des rencontres institutionnelles et des signatures de livres complèteront le programme du festival.

Khansa Bouaassida, Directrice de la Communication Institutionnelle de la BIAT, a indiqué que le parrainage de ce festival prouve que la BIAT s’implique dans le développement du secteur culturel en accompagnant les initiatives créatives portant les bourgeons d’une industrie culturelle.

Elle a ajouté que la BIAT confirme sa position et son engagement vis-à-vis du cinéma et s’investit pour un avenir culturel meilleur en Tunisie.