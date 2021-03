La BM débloque 100 millions de dollars pour le déploiement des vaccins COVID-19 en Tunisie

La Banque mondiale (BM) a approuvé, hier vendredi, un financement additionnel de 100 millions de dollars pour le Projet de riposte à la COVID-19 en Tunisie, afin d’organiser un accès équitable et abordable aux vaccins dans tout le pays, selon un communiqué de la banque dont une copie est parvenue à la TAP.

- Publicité-

Pour accompagner la mise en œuvre de la stratégie nationale de vaccination anti-Covid, dont l’ambition est de couvrir 50% de la population d’ici la fin de l’année 2021, l’essentiel de ce financement additionnel sera alloué à l’achat et à la distribution de plusieurs millions de doses de vaccins jugés sûrs et efficaces à travers le mécanisme Covax ou directement auprès des fabricants, sous réserve du respect des critères d’approbation de la Banque mondiale, lit-on de même source. Les fonds de la BM soutiennent l’octroi de la plus grande partie des vaccins en Tunisie.

Ce financement additionnel vient également renforcer plusieurs volets clés du dispositif national de vaccination dont le ciblage des groupes prioritaires, la formation et le contrôle du personnel de santé chargé d’administrer les vaccins, la modernisation de l’infrastructure de la chaîne du froid à l’échelle de tout le pays avec l’achat d’environ trois mille congélateurs et réfrigérateurs et l’organisation de campagnes de communication pour améliorer l’acceptation des vaccins par la population. Ces fonds aideront, en outre, les autorités du pays à suivre et évaluer de déploiement de la vaccination.

« La BM mobilise des ressources afin de soutenir les efforts cruciaux de vaccination engagés par la Tunisie, explique Tony Verheijen, responsable des opérations de la BM pour la Tunisie. Après une année éprouvante du fait de la crise sanitaire, doublée d’une crise économique d’une gravité inédite, les vaccins contre la Covid-19 offrent l’espoir de sauver des millions de vie, de stopper cette pandémie mortelle et de permettre à la Tunisie d’entamer sur des bases plus solides sa trajectoire de reconstruction pour les années à venir ».

La stratégie nationale de vaccination prévoit un déploiement progressif de la vaccination qui concernera d’abord, les professionnels de santé à risque ainsi que les personnes âgées de 75 ans et plus. Viendront, ensuite, les autres agents de santé, les 60-75 ans, les travailleurs essentiels dans les secteurs public et privé ainsi que les personnes présentant des comorbidités. La dernière phase couvrira tous les individus âgés de 18 à 60 ans.

Le financement additionnel s’inscrit dans le cadre du projet de riposte à la Covid-19 en Tunisie, approuvé par la BM le 30 avril 2020 au titre d’un mécanisme d’urgence.