La Bourse de Tunis clôture la séance de lundi dans le rouge (-0,97%)

La Bourse de Tunis a clôturé, la séance de lundi, dans le rouge. Le Tunindex a reculé de 0,97%, clôturant à 6 690,03 points dans un volume d’échanges de 2,776 millions de dinars (MD).La balance des variations affiche 38 baisses, contre 14 hausses, selon le site de la Bourse de Tunis (BVMT).Le titre des Ateliers Mécaniques du Sahel (AMS) a progressé de 3,70%, à 0,560 dinar, Tunis Re a enregistré une croissance de 3%, à 7,210 dinars et l’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI) a gagné 3%, à 23,03 dinars.Toujours dans le vert les titres de l’Unité de Fabrication de Médicaments (UNIMED) et de la Société Tunisienne d’Equipement (STEQ) se sont offerts une hausse respective de 2,98% et 2,89% à 9,690 dinars et 6,050 dinars.Dans le rouge, le titre de la Société Tunisienne Industrielle du Papier et du Carton (SOTIPAPIER) a baissé de 4,48%, à 5,330 dinars, suivi du titre SERVICOM qui a enregistré une dégradation de 3,35% à 2,020 dinars.Le titre Euro-Cycles a régressé de 3,15% à 22,130 dinars, suivi par le titre de DELICE HOLDING qui s’est échangé à 14,530 dinars, soit une baisse de 3,13% et SOMOCER qui a reculé de 3,09% à 0,940 dinar.Ghada