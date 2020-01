La Bourse de Tunis clôture la séance sur un territoire positif

La bourse de Tunis a clôturé, la séance du mercredi,sur un territoire positif, le TUNINDEX a gagné 0,29% à 6 902,30 points, dans un volume total 1,854 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

Le titre SFBT a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,230 MD de ses capitaux à 18,77 D avec une augmentation de 1,40%.

A la hausse, le titre ADWYA s’est monnayé à 2,27 D, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance avec une croissance 6,07%, suivi de SOTETEL qui a augmenté de 5,99% à 5,13 D et le titre BTE a quant à lui a réalisé une augmentation de 5,22 % à 9,47 D.

Les titres ELECTROSTAR et ESSOUKNA ont gagné respectivement 4,06 % et 3,86% pour clôturer à 1,28 D et 2,42 D.

A la baisse, le titre TUNISIE LEASING a réalisé une chute de 3,49 % à 8 D, suivi d’OFFICE PLAST qui a réalisé un déclin de 2,83 % à 2,74 D et le titre SANIMED a reculé de 2,63 % à 1,85 D.

Dans le rouge, les titres CARTHAGE CEMENT et MPBS ont réalisé un amoindrissement respectif de 2,45% et 2,06% à 1,19 D et 5,21 D.