La Bourse de Tunis clôture mardi, dans le rouge

La Bourse de Tunis a clôturé la séance de mardi, 21 juillet 2020, dans le rouge. Le Tunindex a régressé de 0,75%, avec 6 529,28 points, dans un volume total de 2,787 millions de dinars.

Selon les données publiées sur le site de la Bourse de Tunis, la balance des variations des cours a été marquée par une tendance baissière avec une régression de 28 valeurs, contre 11 valeurs en hausse.

Dans le vert, le titre City Cars a progressé de 2,96 %, à 7,64 dinars (D), suivie par ATB et ATL qui ont gagné respectivement 2,72% et 2,43% pour clôturer la séance à 3,39 D et 1,26 D.

A la baisse, le titre SOTETEL a chuté de 5,90 %, à 4,62 D, tout comme AMS et STAR qui ont régressé respectivement de 3,63% et 2,77 %, pour clôturer la séance à 0,53 D et 105 D.

Toujours dans le rouge, le titre TUNIS RE a baissé de 2,64% à 7D.