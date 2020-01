La Bourse de Tunis clôture sur un territoire négatif

La Bourse de Tunis a clôturé la séance du mercredi sur un territoire négatif où le TUNINDEX a perdu 0,15% à hauteur de 7061,63 points dans un volume total de 4,156 millions de dinars(MD), selon les données de la Bourse de Tunis.

Du coté de la balance des variations, 34 valeurs s’affichent en rouge à la clôture, contre 11 progressions.

A la Hausse, le titre ADWYA s’est monnayé à 2,5 dinars(D) tout en réalisant la plus forte hausse de la séance avec une montée de 4,6 %, suivi de Tunisie Leasing & Factoring qui a augmenté de 4,17% à 10,73 D. Le titre MPBS quant à lui a réalisé une progression de 3,55% à 5,25 D.

Dans le vert, les titres SPDIT et Modern Leasing ont gagné respectivement 2,92 % et 2,46% pour clôturer à 8,8 D et 1,66 D.

A la baisse, le titre ATL a réalisé une chute 4,16 % à 1,61D, suivi de BH Assurance qui a baissé de 2,98 % à 27,26 D. Le titre ATTIJARI LEASING quant à lui a réalisé une détérioration de 2,93% à 11,24 D.

Dans le rouge, les titres LAND’OR et Société immobilière Tuniso-Saoudienne(SITS) ont réalisé un amoindrissement respectif de 2,87 % et 2,79 % à 7,09 D et 2,09 D.