La Bourse fait un mauvais démarrage en 2024, selon Mac Sa

« Dans la continuité de la fin d’année 2023, la Bourse de Tunis a fait un mauvais démarrage en 2024 ». Cette affirmation du 1er intermédiaire boursier de la place de Tunis, est cinglante, et dit tous les défis que doivent relever cette année les cotées sur la BVMT.

Mac Sa relève que « sur la première semaine, l’indice a déjà perdu 2,25% », et explique cela par le fait que « les investisseurs sembleraient plus sceptiques en ce qui concerne cette nouvelle année qui porte plusieurs défis pour l’économie tunisienne notamment en termes de remboursements importants de dettes extérieures, et de besoin important de mobilisation de ressources extérieures. A ne pas oublier également qu’il s’agit d’une année électorale ».



– Chronique d’une baisse annoncée

Cette baisse n’est pas surprenante pour le 1er des intermédiaires boursiers, qui rappelle qu’en termes de performance, le Tunindex a résisté tant bien que mal durant 2023 pour évoluer de 7,9% contre 15,1% en 2022. Le trend de 2022 se serait ainsi vérifié pour 2023. Un exercice boursier, marqué surtout par le faible niveau des échanges notamment lors du dernier trimestre. « Une faiblesse qui cache derrière elle un manque d’attrait pour le marché des actions de la part des investisseurs tous types confondus », estime Mac Sa.

Les raisons sont multiples venant à leur tête le taux d’intérêt élevé (8%) sur le marché monétaire créant un effet d’éviction pour des placements à risque. D’ailleurs, les investisseurs locaux se sont orientés plus vers les placements sans risque offrant des taux de rémunération dépassant dans certains cas les 7% en net, disent les analystes de Mac.

Et ces derniers de préciser encore que « plusieurs autres facteurs conjoncturels ont également pesé sur le moral des investisseurs », et citent à ce propos « la morosité économique, des finances publiques mal au point, une loi de finances 2024 instaurant une nouvelle imposition de 4% pour les sociétés financières, des négociations quasiment à l’arrêt avec le FMI. Idem pour les investisseurs étrangers pour qui notre pays est sorti de leur radar d’investissement ces dernières années au vu de la conjoncture économique difficile ajoutée à ceci les baisses successives de la note souveraine de la Tunisie ». Ce ne sont certainement des facteurs, devenus de notoriété publique, mais qui ont plus de poids, lorsqu’ils sont soulignés par un professionnel de la Bourse.



– Banques et Leasing, les plus exposés en 2024

L’intermédiaire boursier temporise en indiquant qu’indépendamment du bilan économique qu’il soit positif ou négatif, la bourse a toujours offert des opportunités de placement, et les investisseurs sur la BVMT sont dans l’attente de la publication des indicateurs d’activité au 31/12/2023 et des états financiers pour pouvoir ajuster leurs positionnements. Et nous rappelons, de notre part, que certaines cotées n’ont même pas publié les états semestriels, alors que d’autres ont été sanctionnées pour manque de transparence et ont dû être changées de compartiment, et d’autres, comme Tunisair, devraient quitter la cote.

Pour 2024, chaque secteur aura ses propres défis, dixit Mac Sa. « Les banques et les sociétés de leasing seront confrontées au risque de la hausse du coût de risque clientèle, variable aussi déterminante pour la rentabilité. Ou autrement comment gérer l’équation complexe de la croissance de l’activité et la maîtrise de la qualité du portefeuille. Encore, une petite révision à la baisse des taux reste envisageable au vu de la tendance récente de l’inflation ce qui impacterait légèrement leurs revenus. Sans oublier l’effet de la contribution conjoncturelle au budget de l’Etat au taux de 4% au titre des bénéfices des années 2023 et 2024 », précise la même source.

Pour les sociétés non financières, notre source estime que « la plupart a réussi à répercuter la hausse des coûts des matières premières subies en 2022 sur leurs prix de vente mais jusqu’à quel niveau peuvent-elles encore le faire afin de maintenir de bonnes marges ». Par ailleurs, comme ne le cache pas Mac Sa, « la hausse des taux d’intérêt devrait impacter négativement les sociétés déjà endettées et pénaliseraient également les coûts d’investissement vu que les montages reposent en grande partie sur le financement bancaire ».

Et ce n’est pas la BCT et sa politique monétaire qui n’a d’autres soucis que la contraction d’une inflation qui terminait l’exercice 2023 avec une moyenne de 9,3 % et la Tunisie qui échappe à une inflation à deux chiffres avec force compressions des importations, sans souci d’impacter la production comme pour les entités exportatrices, où la consolidation des marchés à l’étranger figurera en tête des priorités, d’autant plus que la zone euro connaît un fléchissement de la croissance en 2023 et 2024



– Amen, Mourad Ben Chaabane !

En résumé, Mac Sa conseille aux boursicoteurs, « une stratégie de diversification sectorielle et de « Stock-picking » dans un contexte d’incertitude, pour profiter des potentialités haussières et de rebond des valeurs ». Il conseille aussi « un suivi minutieux des réalisations trimestrielles et semestrielles pour moduler le portefeuille ». Encore faut-il que l’information soit disponible à temps pour ces investisseurs !

Mais Mac se fait fort de prendre son propre exemple, en indiquant que « cette stratégie a été payante en 2023, avec notre portefeuille de conviction qui a réalisé un rendement de 10.8% vs 7.9% pour le Tunindex. Pour 2024, notre orientation vers les valeurs défensives moins sensibles aux soubresauts de l’économie, les valeurs exportatrices et enfin les valeurs à fort rendement dividende reste la ligne directrice ». Et finit optimiste, que « nous croyons que l’environnement boursier en 2024 demeure favorable pour les titres de qualité offrant un couple Croissance/Rendement attractif ».

Amen Mourad Ben Chaabane, DG de Mac et professionnel reconnu avec une expérience de 25 ans les différents métiers de la Finance : Conseil, Arrangeur, Placements ou Gestion d’Actifs, et croisons les doigts pour la Bourse de Tunis !