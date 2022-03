La BVMT étudie la création d’une bourse de matières premières en Tunisie

La Bourse de Tunis, en collaboration avec USAID-Tunisia JOBS, présentera le 18 mars 2022 les résultats de l’Etude d’opportunité et de faisabilité de la «Bourse de Matières Premières». L’étude sera présentée en présence de Sihem Boughdiri Nemsia, ministre des Finances, et Samir Saied ministre de l’Economie. L’objectif est de mettre en place une bourse ou un compartiment de négociation de Matières Premières sur des filières aussi importantes que l’huile d’olive et les dattes, et leurs perspectives de développement, aussi bien pour les intervenants actuels de la chaine de valeur que pour les nouveaux métiers qui vont émerger.