La CDC et l’IGPPP signent un protocole d’accord pour l’amorçage de 5 projets PPP

Un protocole d’accord visant la mise en œuvre du projet de soutien à la préparation de cinq projets de partenariat public/ privé (PPP) a été signé, jeudi, à Tunis, par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et l’Instance Générale de Partenariat Public Privé (IGPPP).

Signé par la Directrice Générale par intérim du CDC, Nejia GHARBI et le président de l’Instance Générale de Partenariat Public Privé (IGPPP), au siège du l’IGPPP à la Présidence du Gouvernement, cet accord permettra l’application du projet de soutien à la préparation des projets PPP via la ligne d’amorçage, objet du mémorandum d’entente, du 18 septembre 2018, qui vise à définir un cadre de coopération dans le domaine de la promotion du Partenariat Public privé.

La ligne d’amorçage a pour objectif de mettre en œuvre le fonds d’appui aux partenariats public/privé qui sera opérationnel courant 2023.Ce fonds financera également les études et les services d’appui et d’accompagnement qui seront assurés par des experts et des bureaux d’études, dans le domaine du partenariat entre le secteur public et le secteur privé, a indiqué la CDC dans un communiqué.

Ce fonds qui a été créé en vertu de l’article 13 de la loi de finances 2022, a pour objectif de soutenir et développer les projets de partenariat entre les structures et établissements publics et le secteur privé.

Son financement est assuré grâce à un premier apport de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et à des contributions et dons d’autres institutions financières internationales qui lui seront destinés dans le cadre des plans de développement des PPP.

Selon la CDC, le présent accord vise à promouvoir l’instauration d’un environnement propice à l’implication du secteur privé au développement des infrastructures en vue de la réalisation des objectifs de développement.

Il met en place, ainsi, un cadre d’appui aux institutions et organismes publics pour la préparation des projets d’infrastructures susceptibles d’attirer les ressources financières publiques et privées.