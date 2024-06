La CEDEAO et TradeMark Africa ensemble pour la prospérité économique en Afrique de l’Ouest

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et TradeMark Africa (TMA) ont signé aujourd’hui un accord de collaboration stratégique visant à améliorer la facilitation du commerce, à ouvrir les corridors de transport et à promouvoir l’intégration économique en Afrique de l’Ouest. L’accord de collaboration vise à renforcer l’utilisation des technologies numériques pour améliorer l’efficacité du commerce, réduire les barrières commerciales aux frontières et favoriser un environnement propice aux opérations commerciales dans toute la région.

TradeMark Africa apportera son expérience des régions de l’Est, du Sud et de la Corne de l’Afrique, et vise à étendre le soutien à l’amélioration de l’infrastructure et de la connectivité des corridors commerciaux, à l’amélioration de la conformité des biens échangés aux normes de qualité internationales, ainsi qu’au renforcement des structures d’autonomisation des femmes et des jeunes dans le domaine du commerce. Les deux organisations développeront et mettront en œuvre des stratégies de résilience climatique et d’atténuation des effets du changement climatique afin de promouvoir des pratiques commerciales plus respectueuses de l’environnement et plus durables.

Les objectifs de TMA s’alignent sur ceux de la CEDEAO dans les domaines du commerce, du transport et de l’intégration régionale, les deux organisations soutenant que l’intégration est cruciale pour accroître la prospérité.

