La centrale solaire de Tataouine, enfin raccordée à la Steg

Photos à l’appui, Moez Hrizi rapporte le raccordement de la centrale photovoltaïque Al-Qardhab, à Tataouine, au réseau STEG, après plus de 3 ans de la fin du projet. Cette centrale solaire est la plus grande de Tunisie et l’une des meilleures d’Afrique en termes de technologie et de qualité.

Ce projet se caractérise en effet par l’utilisation d’une technologie de pointe, le système les Traqueurs, c’est-à-dire que les panneaux solaires se déplacent en fonction du mouvement du soleil, afin d’offrir le plus grand rendement possible, sachant que la centrale a une capacité de 10 mégawatts et fournira 4000 Tep (tonnes équivalent pétrole) d’énergie primaire et 20 % de la consommation régionale d’électricité.