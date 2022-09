La cheffe du gouvernement inaugure le complexe éducatif à Bhar Lazreg

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden a inauguré, ce jeudi, à l’occasion de la nouvelle rentrée scolaire, le complexe éducatif à Bhar Lazreg à la Marsa (banlieue nord de Tunis), deux ans avant la date prévue pour son ouverture.

Bouden qui était accompagnée du ministre de l’éducation, Fathi Slaouti a pris connaissances des différentes composantes de ce complexe pédagogique qui s’étend sur cinq hectares et dont le coût de réalisation a atteint 12 millions de dinars.

Le complexe qui accueille actuellement 1200 élèves, comprend une école primaire, un collège, un lycée, un jardin d’enfants municipal, un restaurant et un espace sportif avec une capacité d’accueil de 2000 élèves.

Le ministre de l’éducation a déclaré aux médias que ce complexe éducatif qui constitue un acquis pour la région, a été réalisé avec l’appui de l’Union Européenne et de la banque allemande pour le développement.

Réalisé conformément aux normes internationales, le complexe comprend, a-t-il dit, des terrains de sport, une salle couverte pluridisciplinaire et des salles pour les activités des clubs culturels et artistiques.

Plusieurs parents ont, à cette occasion, exprimé, dans une déclaration à la TAP, leurs préoccupations quant à la nécessité de garantir la sécurité et la protection de leurs enfants en milieu scolaire et de leur assurer le transport scolaire.