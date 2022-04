La cheffe du Gouvernement reçoit une délégation de la Cour des comptes

La mission de contrôle sur terrain, qui sera menée par la Cour des comptes dans le secteur de la santé a été au centre de la rencontre, qu’a eue, mardi, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, la cheffe du Gouvernement, Najla Bouden, avec une délégation de la Cour des comptes, conduite par Mme Olfa Mamlouk.

Selon un communiqué publié par la présidence du Gouvernement, la mission s’inscrit dans le cadre de l’initiative de suivi de la réalisation de l’objectif 3d de développement durable. Elle est organisée en coopération avec l’Initiative de Développement de l’INTOSAI (IDI) et le Secrétariat général de l’Organisation arabe des institutions supérieures de contrôle des finances publiques et elle vise le contrôle de systèmes nationaux de santé publique dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Cette mission permettra évaluer les efforts déployés par l’Etat en vue de renforcer les capacités en matière de prévention et de l’alerte santé, de la réduction des risques et de la gestion des risques sanitaires nationaux et mondiaux, afin de faire face à la pandémie sanitaire.

Bouden a salué, selon le communiqué, « le rôle primordial joué par la Cour des Comptes dans la consécration du principe de la bonne gouvernance et de la bonne gestion de service public et l’amélioration de ses performances, ainsi qu’au niveau du suivi et de l’évaluation du rendement des entreprises publiques et des collectivités locales ».