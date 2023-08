La Chine lève l’interdiction de voyages vers 70 pays supplémentaires, dont la Tunisie

La Chine a levé jeudi, une interdiction de voyages organisés vers plus de 70 destinations supplémentaires, dont la Tunisie. Il s’agit d’une mesure en vigueur depuis la crise sanitaire en 2020 pour les voyages en groupes dans plus de 70 pays.

Le ministère chinois de la Culture et du Tourisme a appelé, jeudi, dans un communiqué, les agences de voyages et les prestataires de services touristiques en Chine à reprendre le rythme de commercialisation des voyages en groupes des touristes chinois à l’étranger.

Cette levée d’interdiction a concerné la France en mars 2023 et la Suisse en janvier 2023.

La nouvelle liste des pays auxquels les touristes chinois peuvent voyager comprend le Japon, la Corée du Sud, l’Inde, la Grande Bretagne, la Turquie et la Belgique.

Il convient de rappeler que la Chine a fermé ses frontières en 2020 en raison de la propagation du Coronavirus et a interdit les chinois de voyager à l’étranger pendant une durée de 3 années. Cette restriction a été démantelée totalement sur le voyage à l’étranger d’une manière individuelle à partir de l’année 2023.

Pour mémoire, la Tunisie a enregistré en 2019 une affluence de près de 30 mille touristes chinois.