La CNSS adopte les moyens de paiement électronique pour le recouvrement des cotisations des affiliés

Un accord de partenariat a été signé, mercredi, entre le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Imed Tourki, le directeur général de la Société tunisienne de Banque (STB), Lotfi Dababi et le directeur général de la Société monétique Tunisie (SMT), Khaled Betaieb, pour le lancement du système de recouvrement des cotisations de sécurité sociale par les moyens de paiement électronique.

Le directeur général de la CNSS, Imed Tourki a indiqué à cette occasion que » l’objectif de cet accord est d’améliorer les services fournis au profit des affiliés ainsi que de faciliter les méthodes de payement, notant que la CNSS est sur la voie d’adopter le système de paiement électronique pour apporter plus de confort aux affiliés.

» Le système de recouvrement à distance sera opérationnel à la date du payement des cotisations sociales du troisième trimestre (Octobre 2020), a fait savoir Tourki, précisant que la CNSS ciblera dans une première phase, 300 mille affiliés parmi les professionnels indépendants les plus assidus au payement de leurs cotisation, sur un total de plus de 700 mille affiliés.

Dans une déclaration à la TAP, Tourki a expliqué que l’adoption par la CNSS des moyens de payements électronique, que ce soit par le biais du téléphone mobile, de l’Internet, des cartes bancaires ou des terminaux de paiement au niveau des bureaux de la caisse, augmentera le pourcentage des payements tout en évitant aux affiliés le déplacement à l’administration.

A noter que la CNSS signera prochainement des accords avec la Banque nationale agricole (BNA), la Poste de Tunisie ainsi qu’avec les opérateurs téléphoniques pour parachever toutes les phases du lancement du système de paiement électronique.