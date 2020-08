La CONECT exprime son soutien au gouvernement de compétences annoncé par Hichem Mechichi

La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) a exprimé, mercredi, son soutien de principe au gouvernement de compétences annoncé par le Chef du gouvernement désigné Hichem Mechichi, rappelant qu’elle a été parmi les premiers à appeler à former un gouvernement de compétences.

La CONECT a également, souligné l’importance pour le Chef du Gouvernement de présenter rapidement le programme d’action de son gouvernement, notamment sa stratégie économique et sociale visant à atténuer l’impact de la pandémie du coronavirus sur les entreprises et l’économie nationale.

Elle a, par ailleurs, appelé les partis politiques, les blocs parlementaires et les organisations nationales à faire valoir l’intérêt national et à ouvrir un dialogue sérieux pour concevoir un nouveau contrat social valorisant la culture de travail et instaurant un climat favorable à l’investissement.

La CONECT a, en outre, exprimé sa disposition à réagir positivement avec toutes les initiatives qui servent l’intérêt national.