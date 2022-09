La Conect se penche sur le lait

Sur le thème « la filière laitière : quelle stratégie pour une croissance durable ? », et alors que pourrait se profiler une pénurie, se tenait le jeudi 29 septembre 2022 à Tunis, un débat sur l’état des lieux du secteur laitier en Tunisie. Un début basé sur les témoignages des éleveurs, des collecteurs, et des industriels. Les modérateurs, à savoir Aslan Berjeb, membre du bureau exécutif national de la Conect, ainsi que Ali Klebi et Bechir Mestiri, respectivement président du Conseil d’administration de Vitalait Tunisie , et président du groupement professionnel de l’agriculture, proposeront des solutions pour le développement et la pérennité de la filière laitière.

